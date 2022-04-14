Расчеты комплексов «Штурм-С» и «Фагот» уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ

В ходе боя во время спецоперации на Украине расчеты комплексов ликвидировали позиции танков ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» в ходе спецоперации на Украине.

Для обеспечения продвижения подразделений армии России и борьбы с бронетехникой противника российские расчеты «Штурм-С» и «Фагот» занимают огневые позиции на ключевых направлениях операции. Противотанкисты Западного военного округа (ЗВО) успешно отражают контратаки ВСУ и нацбатальонов.

В ходе боя расчеты противотанковых комплексов уничтожили огневые позиции танков ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

Расчеты противотанковых комплексов «Штурм-С» и «Фагот» во время маневров использовали складки местности для укрытия и последующего поражения бронетехники и низколетящих воздушных целей ВСУ.

«Штурм-С» - многоцелевая машина, способная успешно поражать технику, живую силу и укрепления. В качестве основной базы для него используется легкий бронетранспортер-тягач МТ-ЛБ. В свою очередь, комплекс «Фагот» предназначен для поражения танков и других бронированных целей, вертолетов и огневых точек противника.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов