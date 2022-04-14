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Из тыла на передовую: как работает снабжение ВС РФ в ходе спецоперации

Виктория Косогляденко
алиса краузова
05:24 14.04.2022
«Звезда» понаблюдала за работой тыловиков российских вооруженных сил в ходе спецоперации по защите Донбасса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Не глушить мотор. Действовать без промедлений. Передать - принять - быстро покинуть место отгрузки. И все это, что называется, с оглядкой по сторонам. В пути из тыла на передовую при доставке провизии, топлива и боеприпасов могут быть засады.

Здесь находится район передачи материальных средств. Сегодня он расположен просто в поле под дождем в Херсонской области. Нет никаких опознавательных знаков, только координаты. А их сообщают лишь тем, кому необходимо сюда прибыть.

Расположение таких позиций постоянно меняется в целях безопасности. Здесь много машин, двигатели не глушат. Происходит отгрузка продовольствия, горючего и всего необходимого.

Снабжение - важное звено в армейской цепочке. Поэтому автоколонны всегда выступают мишенью для противника. На них устраивают облавы, обстреливают реактивными системами. Так было в районе херсонского аэропорта.

Позиции тыловиков подразделения ВСУ тогда утюжили градами несколько часов. Спасать нужно было людей и технику. Командир бригады принял решение отправить личный состав в укрытие, а сам, взяв с собой несколько добровольцев, стал перегонять машины в безопасное место.

«До последнего перепроверял - отправлял, проверял - отправлял. И в конце мы уехали. Убедились, что никого не оставили, технику вывезли. Он убедился, что у нас все нормально», - рассказал о произошедшем военнослужащий ВС РФ Арамаис Марвелян.

Старший прапорщик Марвелян был в числе тех добровольцев. Сам эвакуировал семь машин - «КамАЗов», и «Уралов». Приходилось объезжать воронки и маневрировать между падающими снарядами. А возвращаться за техникой - перебежками. Но водители не растерялись.

«Связист, водитель - там все на адреналине были. Страха не было. Офицеры руководили, туда-сюда. Наше дело маленькое, водительское: сели на машины, отогнали. Сказали еще - еще. Команды поступали, мы их выполняли», - отметил военнослужащий ВС РФ Сергей Чирин.

Спасти удалось весь автопарк. Сейчас все в безопасности на новых позициях. И здесь же, рядом, мобильные цеха, которые кормят бойцов. Хлебопекарни и полевые кухни расположены в самом жарком месте во всем лагере.

Это армейское отделение хлебозавода. Палатки - передвижные цеха, где выпекают хлеб в полевых условиях. Здесь готовят на целую группировку войск, которая сейчас выполняет задачи в южном секторе.

Главная задача снабженцев - обеспечить бесперебойные поставки. От этого напрямую зависит эффективность работы подразделений при проведении спецоперации на Украине.

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