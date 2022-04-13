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В МИД РФ сообщили, что Россия внесла в «черный список» 398 конгрессменов США

Елизавета Потейчук
21:15 13.04.2022
Как отметили в министерстве, в ближайшее время произойдет расширение числа лиц, внесенных в «стоп-лист».
В МИД РФ сообщили, что Россия внесла в «черный список» 398 конгрессменов США
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Министерство иностранных дел России внесло в «черный список» 398 членов Палаты представителей Конгресса США в качестве ответной реакции на введение санкций администрацией президента Соединенных Штатов против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. Помимо этого во внешнедипломатическом ведомстве отметили, что в ближайшие сроки в условиях постоянно вводимых ограничений планируются новые объявления о российских ответных мерах, которые предусматривают расширение количества внесенных в «стоп-лист» лиц и другие шаги.

«Указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского Конгресса, вносятся в российский «стоп-лист» на постоянной основе. Вместе с другими действующими законодателями, кому, как Спикеру Н.Пелоси, въезд в Российскую Федерацию был закрыт ранее, «листированию» на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США», - сказано в сообщении на сайте МИД России.

Кроме того, в министерстве заявили, что Россия объявила персоной нон-грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве. Вместе с тем российская сторона вводит ограничения против 87 канадских сенаторов.

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