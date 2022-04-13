В МИД заявили о введении Россией санкций против 87 канадских сенаторов

Согласно заявлению МИД РФ, в ближайшее время планируются новые объявления о контрсанкциях в отношении Канады.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о введении персональных санкций в отношении 87 канадских сенаторов.

В заявлении российского дипломатического ведомства говорится, что лица, которые вошли в перечень санкций, внесены на постоянной основе в российский «стоп-лист» в порядке реакции на враждебные шаги Оттавы.

«В ближайшее время планируются новые объявления о контрсанкциях применительно к Канаде, включая очередное расширение российского "стоп-листа"», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни поставки вооружения Киеву, ни запугивание не помешают выполнению целей и задач спецоперации по защите Донбасса.