Профессор из Японии констатировал неэффективность антироссийских санкций

По мнению специалиста, чтобы повлиять на ситуацию, необходимо ввести санкции в отношении всего финансового сектора России.

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По сообщению японских СМИ, национальная экономика России не обрушилась. Отмечается, что этому даже не помогло отключение от межбанковской системы SWIFT.

Японский доктор экономических наук Дзюнъити Ядова в своей статье размышляет о различных тому причинах, отмечает, «что энергетическое эмбарго невозможно». В материале для японского издания Shūkan Gendai он пишет, что отключению от системы SWIFT подверглись только семь российских банков.

Профессор отмечает, что в совокупности на эти банки приходится лишь 30% банковских активов. И чтобы повлиять на ситуацию, по мнению Ядовы, необходимо ввести санкции в отношении всего финансового сектора России.

«На долю семи банков, подлежащих санкциям, приходится лишь 30 процентов совокупных банковских активов. То есть на ситуацию это кардинально не влияет. Если посмотреть на количество банков - членов SWIFT, то в России их насчитывается более 300. Если санкции будут введены в отношении всего финансового сектора страны, то все эти 300 линий будут приостановлены. Но сейчас это далеко не так», - написал японский профессор Ядова.

Японец также обратил внимание, что по причине зависимости от российских энергоносителей, санкции не возымели должного результата.

«Санкционные меры по отключению России от системы SWIFT, которые изначально считались решающими, малоэффективны», - резюмирует профессор Ядова.

Ранее сообщалось, что в Японии обеспокоены принятым властями решением о введении эмбарго на экспорт угля из России. Издание Asahi пишет, что это приведет к негативному влиянию на японскую экономику.

Накануне российский президент Владимир Путин прокомментировал влияние экономических санкций западных стран в отношении России. По его словам, блицкриг, который планировал осуществить Запад, не состоялся.