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Asahi: решение о прекращении поставок российского угля негативно скажется на экономике Японии

Виталий Музыка
06:40 12.04.2022
Решение о прекращении поставок угля из РФ в Японию приняли из-за военного конфликта на Украине.
Asahi: решение о прекращении поставок российского угля негативно скажется на экономике Японии
© Фото: Christian Thiele, dpa, Globallookpress
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В Японии обеспокоены принятым властями решением о введении эмбарго на экспорт угля из России, так как это приведет к негативному влиянию на японскую экономику. Об этом пишет издание Asahi.

«Уголь используется не только в энергетике, но и в производстве железа. Мировые цены на него уже взлетели, а при смене поставщика существует риск подорожания электричества и роста расходов предприятий. Правительство должно установить, как это повлияет на экономику и разработать эффективные смягчающие меры», - сказано в материале.

Также отмечено, что зависимость Японии от российского угля для производства электроэнергии оценивается в 13%. За прошлый год Япония приобрела российский уголь почти на 280 миллиардов иен. По японским прогнозам, запрет на уголь из РФ скажется сокращением поступления иностранной валюты в Россию, но в то же время эту нанесет ощутимый ущерб экономике Японии.

Ранее сообщалось, что правительство Японии утвердило очередные санкции против России. Так, под санкционные рестрикции попали 398 лиц и 28 организаций России.

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