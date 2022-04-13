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СМИ: индийская компания исключила из тендера несколько марок нефти, включая Urals

Марина Крижановская
03:14 13.04.2022
Отмечено, что якобы дополнительно нефтеперерабатывающая компания исключила из тендера другие марки сильно сернистой нефти: Das, Eugene Island, Thunder Horse.
СМИ: индийская компания исключила из тендера несколько марок нефти, включая Urals
© Фото: pixabay.com
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Как сообщают СМИ, государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation исключила несколько марок нефти из своего последнего тендера. Сообщается, что якобы среди них значится и российская марка нефти Urals.

По сообщению ТАСС, индийская компания отказалась и от других марок сильно сернистой нефти, среди которых Das, Eugene Island, Thunder Horse. Информируется, что при предыдущем тендере индийская компания закупила порядка 6 миллионов баррелей нефти марки Urals.

Дополнительно приводится информация, что по причине роста напряженности вокруг Украины, котировки Urals рекордно ослабли сравнительно с 2005 годом.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Индия будут развивать сотрудничество в космической сфере. Он добавил, что между военными министерствами обеих стран будет запущен «оборонный обмен».

Также и госсекретарь США заявил, что времена изменились и теперь США имеют возможность налаживать сотрудничество с Индией. Он добавил, что отношения Москвы и Нью-Дели развивались десятилетиями, когда Вашингтон не мог быть партнером Индии.

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