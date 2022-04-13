СМИ: индийская компания исключила из тендера несколько марок нефти, включая Urals
Как сообщают СМИ, государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation исключила несколько марок нефти из своего последнего тендера. Сообщается, что якобы среди них значится и российская марка нефти Urals.
По сообщению ТАСС, индийская компания отказалась и от других марок сильно сернистой нефти, среди которых Das, Eugene Island, Thunder Horse. Информируется, что при предыдущем тендере индийская компания закупила порядка 6 миллионов баррелей нефти марки Urals.
Дополнительно приводится информация, что по причине роста напряженности вокруг Украины, котировки Urals рекордно ослабли сравнительно с 2005 годом.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Индия будут развивать сотрудничество в космической сфере. Он добавил, что между военными министерствами обеих стран будет запущен «оборонный обмен».
Также и госсекретарь США заявил, что времена изменились и теперь США имеют возможность налаживать сотрудничество с Индией. Он добавил, что отношения Москвы и Нью-Дели развивались десятилетиями, когда Вашингтон не мог быть партнером Индии.