США и Индия будут развивать оборонный обмен в космической сфере

Также в Пентагоне добавили, что растет американо-индийская кооперация и в киберсфере.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Индия будут развивать сотрудничество в космической сфере. Он добавил, что между военными министерствами обеих стран будет запущен «оборонный обмен».

Обо всем этом Остин сделал заявление на пресс-конференции по итогам переговоров между США и Индией в формате «2+2».

«Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством», - приводит РИА Новости его слова.

Остин добавил о растущей американо-индийской кооперации и в киберсфере. Также на встрече присутствовал и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Немногим ранее Блинкен заявил, что Россия и Индия строили отношения, когда США этого не могли, но «времена изменились». Он отметил целый спектр предстоящего взаимодействия - торговлю, технологии, образование и проблемы безопасности, который обсуждался на минувшей встрече.