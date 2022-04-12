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Блинкен: РФ и Индия строили отношения, когда США этого не могли, но «времена изменились»

Марина Крижановская
01:15 12.04.2022
Он отметил целый спектр предстоящего взаимодействия - торговлю, технологии, образование и проблемы безопасности, обсуждавшиеся на минувшей встрече.
Блинкен: РФ и Индия строили отношения, когда США этого не могли, но «времена изменились»
© Фото: Минобороны России
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что времена изменились и теперь США имеют возможность налаживать сотрудничество с Индией. Он также добавил, что отношения Москвы и Нью-Дели развивались десятилетиями, когда Вашингтон не мог быть партнером Индии.

Блинкен отметил целый спектр предстоящего взаимодействия - торговлю, технологии, образование и проблемы безопасности, которые обсуждались на минувшей встрече. Обо всем этом он заявил на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате «2+2».

«Отношения Индии и России развивались десятилетиями, когда США не могли быть партнерами Индии. Времена изменились: сейчас мы можем и хотим быть выбранными партнерами Индии по всему спектру проблем - торговля, технологии, образование, безопасность», - цитирует слова американского госсекретаря РИА Новости.

Немногим ранее, во время визита в Индию, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в противовес позиции США и примкнувшей к ним Европы появляется фактически новый центр силы. Сергей Лавров дал ему название - РИК. Это сокращение от наименований стран Россия, Индия и Китай.

Также сообщалось, что Россия и Индия создали для себя аналог SWIFT. Так, российский банк ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии завершили разработку собственной системы для осуществления платежей между двумя странами в обход наложенных на Россию западных санкций, в числе которых - отключение ее от SWIFT.

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