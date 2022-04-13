США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов

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Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. Об этом сообщил президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

«Я только что переговорил с президентом Зеленским и поделился с ним тем, что моя администрация санкционирует передачу Украине дополнительного вооружения, боеприпасов и иной помощи в сфере безопасности в размере 800 миллионов долларов», - передает РИА Новости заявление Байдена.

Как передает агентство, новый пакет военной помощи, по словам американского президента, будет включать как «многие высокоэффективные типы вооружений», ранее уже передававшиеся Вооруженным силам Украины, так и новые средства, которые могут им пригодиться в случае ожидаемого «широкого наступления России на востоке Украины».

«Эти новые средства включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов», - сообщил президент США.

Согласно словам Джо Байдена, кроме передачи оружия из наличия Пентагона, Соединенные Штаты договариваются с союзниками о том, чтобы те также направили на Украину значительную военную помощь.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что в «черный список» были внесены 398 конгрессменов США. Как отметили в дипломатическом ведомстве, в ближайшее время произойдет расширение перечня лиц, внесенных в «стоп-лист».

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что построения контактов с администрацией американского президента по Украине бессмысленны в условиях, когда Вашингтон поддерживает «воинствующие устремления киевского режима» при накачке современным вооружением. Замглавы российского дипломатического ведомства отметил, что Россия рассматривает «американо-натовские транспорты с вооружениями», следующие по территории Украины, как законные военные цели.