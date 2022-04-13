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Рябков: попытки Запада замедлить спецоперацию на Украине будут жестко пресекаться

Елизавета Потейчук
15:18 13.04.2022
Как отметил замглавы МИД РФ, российская сторона рассматривает «американо-натовские транспорты с вооружениями», которые следуют по Украине, как законные военные цели.
Рябков: попытки Запада замедлить спецоперацию на Украине будут жестко пресекаться
© Фото: РИА Новости
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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что построения контактов с администрацией президента США по Украине бессмысленны в условиях, когда Вашингтон поддерживает «воинствующие устремления киевского режима» при накачке современным вооружением. Также дипломат добавил, что российская сторона рассматривает «американо-натовские транспорты с вооружениями», которые распространяются по Украине, как законные военные цели.

«Вместе с тем выводим американцев и других западников на понимание того, что попытки замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированиям ДНР/ЛНР будут жестко пресекаться», - сказал Рябков в интервью ТАСС.

Ранее Сергей Рябков заявил, что русофобия, которую развернули западные страны, отвратительна. По его словам, россиян гнобят на Западе лишь за то, что они имеют паспорт РФ, и такая «расистская политика никак не коррелирует с так называемыми западными ценностями».

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