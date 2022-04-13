В Нью-Йорке задержали подозреваемого в стрельбе в городском метро
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в стрельбе в городском метро.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в стрельбе в городском метро.
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В Нью-Йорке задержали подозреваемого в стрельбе в городском метро
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в стрельбе в городском метро.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в стрельбе в городском метро.
В ДPУГИХ CMИ
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