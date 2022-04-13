Два человека пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Подольске

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона.

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В подмосковном Подольске произошел взрыв газа в гаражном кооперативе. Как сообщили в управлении МЧС по Московской области, в результате инцидента пострадали два человека.

Инцидент произошел в микрорайоне Климовск, в кооперативе «Поляна». По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона.

Ранее в подмосковном Ступино взорвался бытовой газ в жилом пятиэтажном доме. По данным СК РФ, из-под завалов извлечены тела шестерых погибших, трое из которых дети. В результате взрыва два этажа дома оказались практически полностью разрушены.