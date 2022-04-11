В СК РФ заявили о шестерых погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино

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При взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино из-под завалов извлечены шестеро погибших, трое из которых дети. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«К настоящему времени из-под завалов извлечены шестеро погибших, трое из которых дети (2009, 2012 и 2016 годов рождения). Точное количество пострадавших уточняется», - сообщил СК РФ.

Согласно сообщению, в ходе осмотра места происшествия криминалистами из-под завалов изъяты две газовые плиты с газовым оборудованием, которые будут направлены экспертам для проверки на утечку газа и правильность сборки.

Кроме того, в СК РФ сообщается, что изъяты фрагменты оконных рам со стеклами, по которым планируется назначение взрывотехнической экспертизы.

Продолжается работа на месте происшествия следователями и криминалистами Следственного комитета РФ.

Ранее в экстренных службах сообщали об увеличении количества жертв в результате инцидента. По данным ведомств число жертв увеличилось до трех.

Напомним, что в 05.54 по адресу Центральный переулок, дом 4 взорвался бытовой газ в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино.