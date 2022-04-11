Два этажа дома практически разрушены: кадры последствия взрыва газа в Ступино

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Корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Кошкин побывал возле места взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступино. Судя по кадрам, взрыв практически уничтожил два верхних этажа здания. Сейчас на месте трагедии работают оперативные службы.

«Рядом с домом, где произошел взрыв, работают все оперативные службы и уже идет разбор завалов. Четвертый и пятый этажи практически полностью разрушены. На месте работают следователи, спасатели...» - рассказал корреспондент.

В подмосковном Ступино в 5 утра взорвался бытовой газ в жилом пятиэтажном доме. По данным МЧС России по Московской области, два человека погибли, пятеро пострадали. Как сообщает Следственный комитет РФ, под завалами все еще могут оставаться люди.