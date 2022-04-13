Банк России заявил о снижении внешнего долга до $453 млрд
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля составил 453,5 миллиарда долларов, сократившись за первый квартал на 26,5 миллиарда долларов, или на 5,5%. Об этом заявили в пресс-службе Центробанка.
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 млрд долларов США, снизившись с начала года на 26,5 млрд долларов США, или на 5,5%», - говорится в заявлении.
Согласно заявлению регулятора, на динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов.
Ранее в Банке России предложили новую схему расчета ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных частей. Сообщалось, что возможное нововведение планируется сделать временным.
До этого Росстат поделился данными об увеличении ВВП страны до 5% в четвертом квартале прошлого года. Сообщается, что в 2021 году рост ВВП был зафиксирован на уровне 4,6% по сравнению с 2020 годом, когда национальная экономика упала на 2,7%.