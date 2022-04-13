В стране и мире Центробанк РФ предлагает временно рассчитывать ремонт по ОСАГО по ценам аналогов запчастей Егор Левин Регулятор также заявлял о недопустимости использования б/у запчастей в ремонте авто из-за невозможности гарантировать в таком случае качество работ. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: В Центробанке России предложили новую схему расчета ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей. В соответствии с планом, возможное нововведение планируется сделать временным. Ранее регулятор заявлял о недопустимости использования б/у запчастей в ремонте авто из-за невозможности гарантировать в таком случае качество работ. В целом, сложности с расчетами по ОСАГО сложились из-за ситуации на авторынке, когда производители, следуя антироссийским санкциям, прекратили поставки запчастей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика