Росстат подтвердил экономический рост России на 4,7 % в 2021 году

Федеральная служба государственной статистики опубликовала первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировала оценки за первый-третий кварталы.

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В четвертом квартале прошлого года рост ВВП увеличился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, согласно данным Росстата.

«Объем ВВП России за 2021 год составил в текущих ценах 131,015 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2020 года составил 104,7%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2020 года – 116,5%», - говорится в документе.

В 2021 году рост ВВП был зарегистрирован на уровне 4,6% по сравнению с 2020 годом, когда национальная экономика упала на 2,7%. В 2019 г. ВВП в период пандемии увеличился на 1,8%.

Несмотря на сложные внешние условия для экономики РФ, центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых. Данное решение вступит в силу с 11 апреля текущего года. Следующее заседание по вопросам уровня ключевой ставки запланировано на 29 апреля.