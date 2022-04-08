В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Росстат подтвердил экономический рост России на 4,7 % в 2021 году

Александр Аксенов
21:15 08.04.2022
Федеральная служба государственной статистики опубликовала первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировала оценки за первый-третий кварталы.
Росстат подтвердил экономический рост России на 4,7 % в 2021 году
© Фото: Дмитрий Трепольский, Pexels
Читайте нас на:

В четвертом квартале прошлого года рост ВВП увеличился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, согласно данным Росстата.

«Объем ВВП России за 2021 год составил в текущих ценах 131,015 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2020 года составил 104,7%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2020 года – 116,5%», - говорится в документе.

В 2021 году рост ВВП был зарегистрирован на уровне 4,6% по сравнению с 2020 годом, когда национальная экономика упала на 2,7%. В 2019 г. ВВП в период пандемии увеличился на 1,8%.

Несмотря на сложные внешние условия для экономики РФ, центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых. Данное решение вступит в силу с 11 апреля текущего года. Следующее заседание по вопросам уровня ключевой ставки запланировано на 29 апреля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:06 Армия
Видео
МО РФ: в ходе спецоперации уничтожено 8 украинских установок «Точка-У» и 90 процентов ракет на арсеналах
20:09 В стране и мире
Видео
МО РФ: Мариуполь будет безусловно освобожден войсками ДНР и подразделениями ВС РФ
17:25 В стране и мире
В СВР заявили о возможной причастности главы MI6 к подготовке провокации в Буче
17:27 В стране и мире
В Рособрнадзоре сообщили, что проблем с бумагой нет и ЕГЭ состоится в установленные сроки
17:04 В стране и мире
Из России вышлют 45 дипломатов Польши
Популярное
Видео
МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.