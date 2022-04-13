МО РФ: в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что 151 раненый украинский военнослужащий 36-й бригады морской пехоты получил первичную медицинскую помощь на месте. После чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России сообщили о массовой добровольной сдаче в плен украинских военнослужащих. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината «имени Ильича», в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», - заявил Конашенков.

По словам Конашенкова, среди сдавшихся военнослужащих ВСУ находится 162 офицера и 47 женщин.

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что 151 раненый украинский военнослужащий 36-й бригады морской пехоты получил первичную медицинскую помощь на месте. После чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.

Также Игорь Конашенков рассказал об уничтожении высокоточными ракетами двух крупных складов вооружения Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов