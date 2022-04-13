Армия Армия Армия

МО РФ: в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих

10:08 13.04.2022
Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что 151 раненый украинский военнослужащий 36-й бригады морской пехоты получил первичную медицинскую помощь на месте. После чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения. 
МО РФ: в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Читайте нас на:

В Минобороны России сообщили о массовой добровольной сдаче в плен украинских военнослужащих. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината «имени Ильича», в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», - заявил Конашенков. 

По словам Конашенкова, среди сдавшихся военнослужащих ВСУ находится 162 офицера и 47 женщин. 

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что 151 раненый украинский военнослужащий 36-й бригады морской пехоты получил первичную медицинскую помощь на месте. После чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения. 

Также Игорь Конашенков рассказал об уничтожении высокоточными ракетами двух крупных складов вооружения Украины

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:04 Армия
МО РФ заявило об уничтожении четырех украинских вертолетов на аэродроме Миргород
09:49 В стране и мире
Видео
Замкомандира массово сдавшихся в Мариуполе морпехов ВСУ дал показания следователям
10:03 Армия
Оперативно-тактическая авиация России поразила еще 46 военных объектов Украины
09:51 В стране и мире
МО РФ опубликовало кадры уничтожения батареи гаубиц ВСУ с помощью БПЛА
07:40 В стране и мире
Посол РФ Антонов рекомендовал Вашингтону озаботиться решением собственных проблем
Популярное
Зеленский опубликовал фото якобы задержанного Медведчука
Видео
Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео
Видео
Путин назвал трагедией происходящее на Украине
Видео
Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы
В Подмосковье задержан окончивший курсы диверсантов НАТО сторонник «Правого сектора»*
Видео
Минобороны России показало залп «Калибров» с малого ракетного корабля ЧФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.