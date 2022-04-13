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Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах президента

Игнат Далакян
17:08 13.04.2022
Французский политик подчеркнула, что не передаст французские войска в распоряжение командования НАТО.
Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах президента
© Фото: IMAGO, Federico Pestellini, Globallookpress
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Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала вывести вооруженные силы из-под командования НАТО.

«Если меня изберут президентом, я выйду из объединенного командования НАТО, но не откажусь от статьи 5 о взаимной защите», - цитирует РИА Новости политика.

Марин Ле Пен подчеркнула, что не будет передавать войска страны ни в распоряжение объединенного командования Североатлантического альянса, ни в распоряжение будущего европейского командования. Согласно словам Ле Пен, Франция не будет подчиняться протекторату Соединенных Штатов.

Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон назвал братскими российский и украинский народы. По его словам, происходящие события на Украине являются безумием.

Напомним, что стали известны окончательные результаты первого тура выборов французского президента. Согласно данным Министерства внутренних дел Франции, на первом месте оказался действующий президент страны Эммануэль Макрон, который набрал 27,84%, следом идет Марин Ле Пен с 23,15%. Второй тур голосования планируется 24-го числа этого месяца.

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