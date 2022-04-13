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Макрон назвал российский и украинский народы братскими

Игнат Далакян
15:46 13.04.2022
Французский президент также назвал безумием происходящие события на Украине.
Макрон назвал российский и украинский народы братскими
© Фото: IMAGO, Elyxandro CEGARRA, Globallookpress
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал братскими народами русских с украинцами в эфире французского телеканала.

«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... Русские и украинцы - братские народы. То, что происходит, - это безумие. Но я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться восстановить мир», - заявил в интервью телеканалу France-2 французский президент.

Ранее французский президент назвал правильным решение поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Как считает Макрон, разговор с РФ необходим для строительства новой архитектуры безопасности в Европе.

Напомним, что стали известны результаты первого тура выборов президента во Франции. Согласно данным МВД страны, лидирует действующий президент Эммануэль Макрон, набравший 27,84%, на втором месте - лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 23,15%.

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