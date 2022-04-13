Макрон назвал российский и украинский народы братскими

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал братскими народами русских с украинцами в эфире французского телеканала.

«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... Русские и украинцы - братские народы. То, что происходит, - это безумие. Но я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться восстановить мир», - заявил в интервью телеканалу France-2 французский президент.