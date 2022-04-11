Во Франции стали известны окончательные результаты первого тура президентских выборов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 27,84% в первом туре президентских выборов, а его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, - 23,15% по итогам подсчетов 100% голосов избирателей. Результаты опубликованы на официальном сайте МВД Франции.
Согласно сообщению, на третьем месте оказался глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95%, на четвертом - крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур (7,07%), на пятом - кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,78%).
Первый тур выборов президента во Франции прошел 10 апреля. Второй тур голосования ожидается 24-го числа этого месяца.
Ранее МВД Франции объявило результаты выборов президента страны по итогам подсчета 95% голосов избирателей. Согласно сообщению, нынешний французский президент уже выбился в лидеры первого тура.