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Во Франции стали известны окончательные результаты первого тура президентских выборов

Игнат Далакян
15:14 11.04.2022
МВД Франции объявило результаты первого этапа президентских выборов после подсчета 100% голосов избирателей.
Во Франции стали известны окончательные результаты первого тура президентских выборов
© Фото: Gao Jing, XinHua, Globallookpress
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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 27,84% в первом туре президентских выборов, а его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, - 23,15% по итогам подсчетов 100% голосов избирателей. Результаты опубликованы на официальном сайте МВД Франции.

Согласно сообщению, на третьем месте оказался глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95%, на четвертом - крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур (7,07%), на пятом - кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,78%).

Первый тур выборов президента во Франции прошел 10 апреля. Второй тур голосования ожидается 24-го числа этого месяца.

Ранее МВД Франции объявило результаты выборов президента страны по итогам подсчета 95% голосов избирателей. Согласно сообщению, нынешний французский президент уже выбился в лидеры первого тура.

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