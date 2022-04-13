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Старт в ночи: кадры применения высокоточного ракетного оружия по военным объектам Украины

10:59 13.04.2022
Ракеты, запущенные российскими военными на видео, - морского базирования. Они стартовали с одного из кораблей ВМФ России. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры применения высокоточного ракетного оружия по военным объектам Украины. 

Шесть ракет «Калибр», запущенных российскими военными на видео, - морского базирования. Они стартовали с малого ракетного корабля Черноморского флота, пуск производился из акватории Черного моря.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами уничтожены два крупных украинских склада с вооружением.

Также Конашенков заявил, что в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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