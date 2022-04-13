МО РФ: высокоточными ракетами уничтожены два крупных склада вооружения Украины

Также на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолета - два Ми-24 и два Ми-8.

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Вооруженные силы РФ за ночь ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолета - два Ми-24 и два Ми-8. Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 46 военных объектов, а средства ПВО сбили в воздухе два беспилотника над Афанасьевкой.

Ракетные войска и артиллерия поразили 693 цели противника. Это места с личным составом и техникой, пункты управления, склады материально-технического обеспечения.

В Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих, добавил генерал-майор.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов армейской авиации в ходе спецоперации на Украине. В ролике показано уничтожение ими огневых позиций ПВО и бронетехники ВСУ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов