Армия Нападение «рептилий»: кадры работы Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 в ходе спецоперации на Украине По команде ведущего, по которому ВСУ выпустили ракету ЗРК «Бук», ведомые ответили ударом по обнаруженному месту пуска, уничтожив установку и расчет комплекса ПВО. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов армейской авиации в ходе спецоперации на Украине. В ролике показано уничтожение ими огневых позиций ПВО и бронетехники ВСУ. Группа ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 выполняла задачу по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета ЗРК «Бук» ВСУ. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчет комплекса ПВО. Также в ходе выполнения задания экипажи уничтожили управляемыми ракетами бронетехнику ВСУ, замаскированную и скрытую в лесу. Армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Ранее в населенном пункте Ясиноватая в ДНР в результате обстрелов с украинской стороны погибли два мирных жителя. Еще четыре человека получили ранения. Об этом заявили в Штабе территориальной обороны ДНР. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика