Армия МО РФ заявило об уничтожении четырех украинских вертолетов на аэродроме Миргород © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Вооруженные Силы России продолжают проведение спецоперации на территории Украины. В Министерстве обороны России заявили об уничтожении четырех украинских вертолетов на аэродроме Миргород. В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах Садового и Чуднова уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. На военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолета - два Ми-24 и два Ми-8. Об этом сообщает официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика