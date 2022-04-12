Фрегат ЧФ России уничтожил украинский «Байрактар» у берегов Крыма

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Министерство обороны России показало кадры ликвидации беспилотного летательного аппарата ВСУ типа «Байрактар». Уничтожение произошло у побережья Крыма экипажем фрегата Черноморского флота.

Как сообщает ведомство, БПЛА находился в зоне действия кораблей ЧФ России. Экипаж произвел пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль».

По данным Минобороны РФ, беспилотник осуществлял разведывательные действия в отношении кораблей Черноморского флота и береговых и наземных позиций боевой техники ВС РФ, находящихся в Крыму и на юге Украины.

Ранее над Черным морем сбили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник. Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Смарая Басань также был сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов