Над Черным морем сбили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник

Также российскими средствами ПВО над населенным пунктом Смарая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Daniil Silantev, Unsplash

Системы ПВО сбили один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», - сказал он.

Конашенков добавил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов