Япония перестала считать боевиков «Азова»* неонацистами

«Азов»* является подразделением украинской Нацгвардии, он был сформирован в 2014 году. Среди его боевиков - радикалы, которые являются последователями расистских и неонацистских взглядов.

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Служба безопасности Японии исключила украинский националистический батальон «Азов»* (запрещен в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 год. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

«В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности якобы признало батальон "Азов"* неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации», - заявили в службе.

Было отмечено, что данный справочник является совокупностью данных из японских и зарубежных средств массовой информации, соответственно, в документе отсутствует независимая оценка.

«Азов»* является подразделением украинской Нацгвардии, он был сформирован в 2014 году вскоре после госпереворота в Киеве. Среди его боевиков - радикалы, которые являются последователями расистских и неонацистских взглядов. В подразделение входят не только украинцы, но и наемники из других стран.

*батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.