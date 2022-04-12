В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ Чехии: около 100 миллионов европейцев могут остаться без света

Марина Крижановская
03:33 12.04.2022
Отмечается, что до сих пор монопольное положение на мировом рынке ядерного топлива сохраняет российская корпорация «Росатом», также являясь крупнейшим в мире экспортером ядерных реакторов.
СМИ Чехии: около 100 миллионов европейцев могут остаться без света
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В Евросоюзе порядка 100 миллионов человек могут остаться без электричества. Причины - антироссийские санкции и возможные ограничения на поставку ядерного топлива на европейские атомные электростанции.

Чешский обозреватель Йиржи Штястны рассуждает, что и Чехия может значительно пострадать от антироссийских ограничений на импорт ядерного топлива для двух АЭС Темелин и Дукованы. Он пишет, что запасов топлива на АЭС Темелин хватит на два года эксплуатации. Но для реакторов станции Дукованы топливо в мире производится только российским предприятием «ТВЭЛ».

Обозреватель издания Seznam zprávy также пишет, что в целом ядерное топливо должно соответствовать определенным высоким стандартам в соответствии с лицензионными требованиями, установленными органами безопасности.

Штястны добавляет, что попытки разорвать отношения с Россией могут поставить под угрозу электроснабжение миллионов европейцев, полагающихся на атомные электростанции как на крупнейший источник экологически чистой энергии.

Обозреватель отмечает, что до сих пор монопольное положение на мировом рынке ядерного топлива сохраняет российская корпорация «Росатом», также являясь крупнейшим в мире экспортером ядерных реакторов.

«В Украине эти реакторы обеспечивают более половины всей электроэнергии, а также около двух пятых производства электроэнергии на территории от Финляндии до Болгарии. Поставка топлива для этих силовых установок была вполне рутинным делом», - приводит издание анализ Штястны.

Теперь, как пишет чешский публицист, перед Евросоюзом стоит новая энергетическая дилемма. Попытки отказаться от закупок энергоносителей (газа и нефти) у России также затрагивают и вопросы атомной энергетики.

«Найти замену российскому поставщику топлива совсем непросто и на это могут уйти годы. Финляндия, где Fortum Oyj эксплуатирует два реактора советского производства в 90 км к востоку от Хельсинки, пытается найти альтернативу России», - пишет обозреватель Seznam zprávy.

В опубликованном материале также приводится комментарий инженера-ядерщика Хосе Эметерио Гутьерреса, который заявил, что «особенности рынка ядерного топлива вкупе с наследием советских технологий затрудняют его диверсификацию».

Ранее сообщалось, что для жителей Великобритании существуют риски роста счетов за газ и электроэнергию на 50% в октябре этой осени. К такому заключению пришли специалисты библиотеки палаты общин парламента Соединенного Королевства. Они обратили внимание, что в прошлом месяце в комитете по денежной политике Банка Англии заявили о возможном возрастании верхнего предела цен примерно в 35%.

Также и постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что санкции, введенные против России, в большей мере сказываются на Европе и скоро они исчерпают себя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:10 В стране и мире
Видео
Из первых уст: как раскрывают правду о событиях в ДНР иностранным журналистам
23:20 В стране и мире
Видео
Тысячи людей в разрушенном городе: как выживают под украинскими обстрелами жители ЛНР
22:00 В стране и мире
Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам»
21:10 В стране и мире
МИД Франции объявил еще шесть российских дипломатов персонами нон-грата
19:49 Армия
Видео
МО РФ: комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт группировки украинских войск на Донбассе в районе Часова Яра
Популярное
Мастерство и слаженность: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации
Видео
МО РФ: комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт группировки украинских войск на Донбассе в районе Часова Яра
В МО РФ заявили о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»* Тараса Бобанича
Видео
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов
Видео
Смертоносное облако: как украинские боевики устраивают провокации с химикатами в Рубежном
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.