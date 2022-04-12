СМИ Чехии: около 100 миллионов европейцев могут остаться без света

Отмечается, что до сих пор монопольное положение на мировом рынке ядерного топлива сохраняет российская корпорация «Росатом», также являясь крупнейшим в мире экспортером ядерных реакторов.

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В Евросоюзе порядка 100 миллионов человек могут остаться без электричества. Причины - антироссийские санкции и возможные ограничения на поставку ядерного топлива на европейские атомные электростанции.

Чешский обозреватель Йиржи Штястны рассуждает, что и Чехия может значительно пострадать от антироссийских ограничений на импорт ядерного топлива для двух АЭС Темелин и Дукованы. Он пишет, что запасов топлива на АЭС Темелин хватит на два года эксплуатации. Но для реакторов станции Дукованы топливо в мире производится только российским предприятием «ТВЭЛ».

Обозреватель издания Seznam zprávy также пишет, что в целом ядерное топливо должно соответствовать определенным высоким стандартам в соответствии с лицензионными требованиями, установленными органами безопасности.

Штястны добавляет, что попытки разорвать отношения с Россией могут поставить под угрозу электроснабжение миллионов европейцев, полагающихся на атомные электростанции как на крупнейший источник экологически чистой энергии.

Обозреватель отмечает, что до сих пор монопольное положение на мировом рынке ядерного топлива сохраняет российская корпорация «Росатом», также являясь крупнейшим в мире экспортером ядерных реакторов.

«В Украине эти реакторы обеспечивают более половины всей электроэнергии, а также около двух пятых производства электроэнергии на территории от Финляндии до Болгарии. Поставка топлива для этих силовых установок была вполне рутинным делом», - приводит издание анализ Штястны.

Теперь, как пишет чешский публицист, перед Евросоюзом стоит новая энергетическая дилемма. Попытки отказаться от закупок энергоносителей (газа и нефти) у России также затрагивают и вопросы атомной энергетики.

«Найти замену российскому поставщику топлива совсем непросто и на это могут уйти годы. Финляндия, где Fortum Oyj эксплуатирует два реактора советского производства в 90 км к востоку от Хельсинки, пытается найти альтернативу России», - пишет обозреватель Seznam zprávy.

В опубликованном материале также приводится комментарий инженера-ядерщика Хосе Эметерио Гутьерреса, который заявил, что «особенности рынка ядерного топлива вкупе с наследием советских технологий затрудняют его диверсификацию».

Ранее сообщалось, что для жителей Великобритании существуют риски роста счетов за газ и электроэнергию на 50% в октябре этой осени. К такому заключению пришли специалисты библиотеки палаты общин парламента Соединенного Королевства. Они обратили внимание, что в прошлом месяце в комитете по денежной политике Банка Англии заявили о возможном возрастании верхнего предела цен примерно в 35%.

Также и постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что санкции, введенные против России, в большей мере сказываются на Европе и скоро они исчерпают себя.