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Постпред РФ при ЕС заявил, что Европа близка к лимиту антироссийских санкций

Александр Аксенов
22:15 08.04.2022
Запрет Евросоюза на поставки российского угля не ударит по российской экономике.
Постпред РФ при ЕС заявил, что Европа близка к лимиту антироссийских санкций
© Фото: Nicolas Landemard, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что санкции, введенные против России, в большей мере сказываются на Европе и скоро они исчерпают себя.

«Я думаю, что он (лимит санкций - ред.) уже близок к исчерпанию. Несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорят, что калечащие санкции: во-первых, они больше самих себя калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику, а во-вторых, вышеупомянутая рубашка, она не только в энергетике ближе к телу, но и в других областях», - заявил постпред РФ.

Также Чижов добавил, что несмотря на запрет ЕС на поставки российского угля, покупателей достаточно и данный запрет не ударит по российской экономике. 

«Уголь, в отличие от газа, очень легко перенаправить в другое направление. Покупателей российского угля - несмотря на все стенания на экологические темы - их в мире достаточно много. Поэтому говорить о том, что это сильно ударит по российской экономике, я думаю, было бы явным преувеличением», - сказал в эфире телеканала Россия 24.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции введенные ЕС на запрет импорта российского угля будут направлены на альтернативные рынки, так как уголь по-прежнему является востребованным товаром в промышленности.

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