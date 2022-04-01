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«Ребенок был мертвый»: сотрудница больницы в Мариуполе рассказала о фейке про реанимацию девочки

Алексей Курильченко
14:39 01.04.2022
По словам медработницы, для съемки постановочного ролика в больницу доставили тело погибшей девочки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Работница мариупольской больницы Екатерина рассказала «Звезде», что в медучреждении была организована съемка фейкового видеоролика. Для этого в больницу было доставлено тело мертвого ребенка, которого нужно было «реанимировать». По словам женщины, съемку проводили иностранцы.

«Нам сообщили, что сейчас приедет скорая помощь и нам надо будет спасать ребенка. Позвонили из приемного отделения, сказали бежать на реанимацию. Когда мы подошли, там уже велась съемка. Мы не поняли, кто это были - люди говорили на непонятном мне иностранном языке - возможно польском», - рассказала Екатерина.

«Реанимация» длилась около часа, после чего начальник отделения реанимации сообщил о ее окончании.

«После того, как мы поднялись на шестой этаж нашего отделения, я спросила у нашего врача, ребенок погиб, в чем дело, какая проблема? Она сказала, что это была просто постановка, в которой мы поучаствовали. Потому что это все снималось на камеру, ребенок был мертвый», - отметила женщина.

28 февраля издание Associated Press опубликовало материал о якобы ранении восьмилетние девочки российским снарядом. В материале описываются проводимые реанимационные действия. Видео с процессом «реанимации» опубликовали украинские СМИ.

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