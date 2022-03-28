Смертоносные ловушки: как российские саперы разминируют Волноваху и Мариуполь

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Двадцать тысяч боеприпасов ВСУ обезвредили саперы на территории Донецкой республики с начала спецоперации. противотанковыми и противо-пехотными минами усеяны поля вдоль линий электропередачи. С собаками приходится искать смертоносные ловушки в домах Мариуполя и Волновахи.

Одного заряда противотанковой мины ТМ-62 с восемью килограммами тротила хватит, чтобы уничтожить любую броню. Шансы выжить в легковом автомобиле и вовсе равны нулю. При передвижении по ДНР действует правило - на обочину не съезжать.

«Буквально в пяти метрах глубиной и 1,5 шириной мы обнаружили 63 противопехотные мины», - рассказал начальник группы пиротехнических работ МЧС ДНР Александр Рикунов.

Сапер Александр Рикунов вспоминает, как недавно на проверенной сельской дороге подорвалось транспортное средство. Десять автомобилей проехало по этому маршруту без происшествий, одиннадцатая машина взлетела на воздух.

С начала военной операции саперы обследовали в Донецкой Республике почти 300 гектаров открытой местности, 140 тысяч квадратных метров в помещениях. Обнаружено и обезврежено 20 тысяч взрывоопасных предметов. Мины находят и под водой.

Самые напряженные места для работы саперов - линии электропередачи. За день пиротехнический отряд проходит расстояние около 500 метров: от опоры, до опоры. Эта линия электропередач в 330 киловатт подпитывает Мариуполь.

В городе месяц нет света и сказать конкретно, когда он появится -сложно. Энергетики не могут приступить к работе. Поля усеяны противотанковыми и противопехотными нажимными минами.

Вывозить мину и утилизировать в другом месте опасно. Эту территорию восемь лет минировали вооруженные формирования Украины.

В освобожденной Волновахе работают отряды с кинологами. В Мариуполе тоже проверяют каждое здание.

«Как сапер проявит свою фантазию, кто минировал. Много можно придумать нештатного. Делают фугасы, закладки. В городе куда сложнее работать», - подметил Рикунов.

В обезвреживании задействованы и инженерные войска Российской Федерации. Силами Народной милиции и местного МЧС такие площади обезвреживались бы годами. Однако надо успеть к посевной.