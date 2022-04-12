Блинкен призвал все страны мира отказаться от закупок оружия у России

Госсекретарь США не сказал, будут ли применены санкции в отношении Индии за покупку зенитных ракетных систем С-400 у России.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон призывает все государства отказаться от закупок российского оружия. С данным заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров между Индией и США.

«Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения», - приводит ТАСС слова американского чиновника.

Американский госсекретарь не сказал, будут ли применены санкции в отношении индийской стороны за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Он добавил, что американские власти пока не приняли такое решение.

Немногим ранее по прошествии американо-индийских переговоров Блинкен заявил, что времена изменились и теперь США имеют возможность налаживать сотрудничество с Индией. Он также добавил, что отношения Москвы и Нью-Дели развивались десятилетиями, когда Вашингтон не мог быть партнером Индии.

Также и глава Пентагона проинформировал о предстоящем сотрудничестве между США и Индией в космической сфере. Ллойд Остин добавил, что между военными министерствами обеих стран будет запущен «оборонный обмен».