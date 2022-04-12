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Глава СК РФ поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в литовском Жасляе

Марина Крижановская
23:57 12.04.2022
Глава ведомства отметил, что совершенное преступление направлено против стремления России к сохранению исторической памяти о роли Советского Союза в победе над фашизмом.
Глава СК РФ поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в литовском Жасляе
© Фото: sledcom.ru
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в литовском городе Жасляй. Сообщается, что монумент на братской могиле, в которой захоронены около 400 солдат, был залит краской красного цвета.

«Согласно имеющимся данным, вандалы осквернили памятник советским воинам в литовском городе Жасляй. Монумент, установленный на братской могиле, где захоронены почти 400 солдат, отдавших жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, был залит красной краской», - сообщается на сайте СК России.

Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ расследовать данное преступление: зафиксировать обстоятельства случившегося, установить всех причастных, дать процессуальную оценку данному деянию.

«А.И. Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку содеянному, установить всех причастных к этому для последующего привлечения их к уголовной ответственности», - дополнительно информируется на сайте.

Также глава Следственного комитета России отметил, что совершенное преступление направлено против стремления России к сохранению исторической памяти о роли Советского Союза в победе над фашизмом.

«Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», - сообщили в СК РФ.

Немногим ранее в МИД РФ заявили о направлении протестов из-за системных осквернений советских мемориалов в Польше. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что «по Польше прокатилась лавина варварских выходок».

Позже посольство России в Германии выразило возмущение по причине инцидента с мемориалом в берлинском районе Тиргартен, где неизвестные накрыли входящие в ансамбль мемориала советские танки чехлами в цветах украинского флага, а также нанесли на них синюю и желтую краску.

В МИД ФРГ была направлена нота протеста с указанием недопустимости осквернения советских мемориалов и воинских захоронений. 

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