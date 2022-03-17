МИД РФ заявило о направлении протестов из-за системных осквернений советских мемориалов в Польше

В Польше акты вандализма на советских мемориалах и кладбищах приобрели системный характер. По каждому такому инцидента Министерство иностранных дел России направляет протесты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Акты вандализма на советских кладбищах в Польше. Регулярные сообщения об этом мы получаем с территории этого государства. К сожалению, это уже система. В последнее время они уже перестали быть единичными случаями. По Польше прокатилась лавина варварских выходок... Наши обязательства мы сохраняем, наша позиция в данном случае непоколебима, но практические выводы, конечно, последуют», - заявила Захарова на брифинге.

Ранее Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Словакии об осквернении центрального мемориала советским воинам «Славин» в Братиславе. По словам дипломата, реакция ведомства Словакии свидетельствует о солидаризации МИД страны с «бандеровскими силами» на Украине.