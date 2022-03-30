Посольство РФ направило ноту протеста из-за украинского флага на советском памятнике в Берлине

На мемориале в берлинском районе Тиргартен неизвестные накрыли входящие в сооружение советские танки чехлами в цветах украинского флага.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Посольство России в Германии

В посольстве России в Германии выразили возмущение в связи с инцидентом на мемориале в берлинском районе Тиргартен, где неизвестные накрыли входящие в сооружение советские танки чехлами в цветах украинского флага. В германский МИД был направлена нота протеста с указанием недопустимости осквернения советских мемориалов и воинских захоронений в Германии. Российские дипломаты призвали найти и привлечь виновных к ответственности.

«Рассматриваем данное происшествие как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Последствия акции были оперативно устранены при содействии берлинских правоохранительных органов», - заявил «Звезде» пресс-атташе российского посольства в ФРГ Илья Рожков.

Неравнодушных граждан Германии призвали сообщать в российского посольство о случаях осквернения советских мемориалов и захоронений.

Ранее в Берлине у музея, где располагался зал капитуляции и кабинет маршала Георгия Жукова, сняли все флаги кроме украинского и замазали надпись «германо-российский». Теперь отмечается, что в Великой Отечественной войне якобы победила Украина, и именно украинский фронт брал Берлин.