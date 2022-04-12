В Минобороны сообщили, что ВСУ разместили бронетехнику в ряде школ ЛДНР

Также начальник НЦУО РФ отметил, что украинские боевики продолжают оборудовать позиции в домах, детских садах и школах в Харькове.

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Подразделения украинских вооруженных сил оборудовали огневые позиции и разместили бронетехнику в общеобразовательной школе одного из населенных пунктов Луганской Народной республики. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, также некоторые огневые позиции оборудованы в нескольких школах ДНР.

«Подразделения ВСУ в общеобразовательных школах оборудовали огневые позиции и разместили бронетехнику в Северодонецке (школа № 4) Луганской Народной Республики, а также в Серебрянке (школа № 7) и Белозерском (школы № 13, 14) Донецкой Народной Республик», - рассказал генерал-полковник на брифинге.

Михаил Мизинцев добавил, что боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах и школах в Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы).

Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что сроки завершения спецоперации на Украине зависят от интенсивности боевых действий. Российский лидер констатировал, что ход специальной военной операции на Украине идет по плану.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.