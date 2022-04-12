МО РФ: украинские боевики продолжают оборудовать позиции в домах, детских садах и школах в Харькове

Согласно заявлению МО РФ, с 10 апреля 2022 года украинские националисты запретили эвакуацию мирных граждан из города.

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Боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах и школах в Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы). Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению представителя Минобороны РФ, украинские боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах, при этом с 10 апреля 2022 года запретили эвакуацию мирных граждан.

Ранее в Министерстве обороны РФ назвали количество уничтоженной украинской военной техники с начала спецоперации. В частности, с начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили 2063 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов