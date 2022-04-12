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Путин объяснил, от чего зависят сроки завершения спецоперации

Андрей Аркадьев
16:16 12.04.2022
Ход специальной военной операции на Украине идет по плану, подчеркнул глава Российского государства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости
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Сроки завершения спецоперации на Украине зависят от интенсивности боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать. Но должны освещать эту работу, боевую работу объективно», - сказал глава государства по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что ВС РФ будут действовать по плану, который был изначально предложен Генштабом. Он констатировал, что интенсивность боевых действий связана с потерями.

«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий», - отметил президент.

Сегодня Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный. Лидеры осмотрели стройплощадку командного пункта и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», а также поднялись в небо, чтобы увидеть и оценить инфраструктуру космодрома.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее Министерство обороны России показало залп ракет «Калибр» с малого ракетного корабля Черноморского флота. В сообщении от оборонного ведомства России говорится, что запущенные высокоточные ракеты наносили очередной удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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