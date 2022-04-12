Путин объяснил, от чего зависят сроки завершения спецоперации

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости

Сроки завершения спецоперации на Украине зависят от интенсивности боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать. Но должны освещать эту работу, боевую работу объективно», - сказал глава государства по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что ВС РФ будут действовать по плану, который был изначально предложен Генштабом. Он констатировал, что интенсивность боевых действий связана с потерями.

«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий», - отметил президент.

Сегодня Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный. Лидеры осмотрели стройплощадку командного пункта и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», а также поднялись в небо, чтобы увидеть и оценить инфраструктуру космодрома.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее Министерство обороны России показало залп ракет «Калибр» с малого ракетного корабля Черноморского флота. В сообщении от оборонного ведомства России говорится, что запущенные высокоточные ракеты наносили очередной удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ.