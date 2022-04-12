В МО РФ предупредили, что Киев будет использовать блокаду в Ирпене для провокаций

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Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев принял решение ввести комендантский час в Ирпене и организовать полную блокаду города с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля. По его словам, в данный промежуток времени въезд в населенный пункт будет доступен только представителям силовых структур и «непонятным» волонтерам.

«Достоверно установлено, что этот период времени будет использован Киевом для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ», - отметил начальник НЦУО РФ на брифинге.

Мизинцев констатировал, что киевский режим вновь показал «свою истинную преступную сущность, а также полное пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права».

Кроме того, представитель Минобороны РФ добавил, что украинские боевики продолжают оборудовать позиции в домах, детских садах и школах в Харькове.

До этого Михаил Мизинцев сообщал, что вооруженные силы Украины под руководством сотрудников спецслужб из Великобритании готовят провокацию на территории Сумской области. По его словам, в город Середина-Буда пригласили иностранных журналистов для съемок постановочных сюжетов, а для сокрытия провокации в городе ввели комендантский час.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.