В город Середина-Буда пригласили иностранных журналистов для съемок постановочных сюжетов, а для сокрытия провокации в городе ввели комендантский час.

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Вооруженные силы Украины под руководством сотрудников спецслужб из Великобритании готовят провокацию на территории Сумской области. Как сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, в город Середина-Буда пригласили иностранных журналистов для съемки постановочных сюжетов.

«В город Середина-Буда Сумской области, находившийся ранее под контролем российских войск, приглашены представители украинских и западных СМИ для проведения видеосъемки постановочных сюжетов. При этом, с целью сокрытия провокации и исключения ее разоблачения реальными свидетелями в городе введен комендантский час, а из мест непосредственного проведения съемок местное население принудительно выселено», - заявил Мизинцев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что в город Кремянная прибыли сотрудники иностранных СМИ для съемок провокации ВСУ для обвинения России. По словам Мезинцева, в здании районной больницы разместились репортеры зарубежных средств массовой информации для видеофиксации постановочных обстрелов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов