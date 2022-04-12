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МО РФ: ударами артиллерии в районе Попасной уничтожено более 120 бойцов ВСУ

19:52 12.04.2022
По словам представителя военного ведомства, артиллерия нанесла огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады.
МО РФ: ударами артиллерии в районе Попасной уничтожено более 120 бойцов ВСУ
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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МОфициальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российскими артиллерийскими подразделениями в районе населенного пункта Попасная нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады.

«В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения», - сказал Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что сроки завершения спецоперации на Украине зависят от интенсивности боевых действий. Глава государства подчеркнул, что ВС РФ будут действовать по плану, который был изначально предложен Генштабом.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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