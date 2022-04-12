Армия МО РФ: авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины Согласно заявлению Минобороны РФ, среди них: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также объекты в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о поражении 38 военных объектов Украины оперативно-тактической авиацией ВКС России. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, среди пораженных объектов: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области. Ранее Министерство обороны России показало залп ракет «Калибр» с малого ракетного корабля Черноморского флота. Согласно сообщению МО РФ, запущенные высокоточные ракеты наносили очередной удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ в рамках спецоперации на Украине. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика