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МО РФ: авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины

19:52 12.04.2022
Согласно заявлению Минобороны РФ, среди них: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также объекты в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о поражении 38 военных объектов Украины оперативно-тактической авиацией ВКС России.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, среди пораженных объектов: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области.

Ранее Министерство обороны России показало залп ракет «Калибр» с малого ракетного корабля Черноморского флота. Согласно сообщению МО РФ, запущенные высокоточные ракеты наносили очередной удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ в рамках спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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