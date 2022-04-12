Верховный суд подтвердил опасность корвалола и валокордина для водителей

Как сообщили в Верховном суде, после употребления этих лекарств экспертиза может показать положительный результат на наличие запрещенных веществ.

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Апелляционная коллегия Верховного суда России постановила, что употребление водителями корвалола или валокордина может привести к тому, что при медицинском освидетельствовании может быть установлено наличие в организме запрещенных психотропных веществ. Согласно данным экспертизы, после употребления лекарств следует отказаться от вождения как минимум на неделю.

«Скажем, человек принял корвалол, через три дня сел за руль, а запрещенное вещество еще присутствует в организме. И в анализах. По нашему законодательству он считается пьяным. Не важно, насколько содержание этого вещества в моче влияет на его возможность управления машиной. И Верховный суд это подтвердил», - пишет «Российская газета».

Также суд подтвердил законность действующего порядка медицинского освидетельствования. Он устанавливает только наличие в организме запрещенных препаратов, но не определяет их количество.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата. Как отметил врач, зачастую при определенных проблемах с сердцем пациенты принимают корвалол - средство хорошо помогает, поскольку в своем составе содержит вещество фенобарбитал, которое когда-то было мощным снотворным.