В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Верховный суд подтвердил опасность корвалола и валокордина для водителей

Алексей Курильченко
13:55 12.04.2022
Как сообщили в Верховном суде, после употребления этих лекарств экспертиза может показать положительный результат на наличие запрещенных веществ.
Верховный суд подтвердил опасность корвалола и валокордина для водителей
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Апелляционная коллегия Верховного суда России постановила, что употребление водителями корвалола или валокордина может привести к тому, что при медицинском освидетельствовании может быть установлено наличие в организме запрещенных психотропных веществ. Согласно данным экспертизы, после употребления лекарств следует отказаться от вождения как минимум на неделю.

«Скажем, человек принял корвалол, через три дня сел за руль, а запрещенное вещество еще присутствует в организме. И в анализах. По нашему законодательству он считается пьяным. Не важно, насколько содержание этого вещества в моче влияет на его возможность управления машиной. И Верховный суд это подтвердил», - пишет «Российская газета».

Также суд подтвердил законность действующего порядка медицинского освидетельствования. Он устанавливает только наличие в организме запрещенных препаратов, но не определяет их количество.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата. Как отметил врач, зачастую при определенных проблемах с сердцем пациенты принимают корвалол - средство хорошо помогает, поскольку в своем составе содержит вещество фенобарбитал, которое когда-то было мощным снотворным.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:15 В стране и мире
Банк России выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО
12:05 Армия
Видео
Путин заявил о неизбежности столкновения России с украинскими неонацистами
11:39 В стране и мире
Видео
Тайник и зажигательные смеси: кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, обученного НАТО
11:29 В стране и мире
Видео
Путин заявил о возобновлении российской лунной программы
11:23 Армия
Видео
«Боеприпасы находим каждый день»: военнослужащий рассказал о работе саперов на Украине
Популярное
Видео
Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы
В Подмосковье задержан окончивший курсы диверсантов НАТО сторонник «Правого сектора»*
Видео
Минобороны России показало залп «Калибров» с малого ракетного корабля ЧФ
Видео
Смертоносный «Штиль»: кадры ликвидации фрегатом ЧФ России БПЛА ВСУ «Байрактар» у берегов Крыма
Видео
«Главное, чтобы броня сидела»: кадры работы саперов в спецоперации РФ
Мастерство и слаженность: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.