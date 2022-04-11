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Мишустин заявил о возможных проблемах с логистикой лекарственных препаратов

Виталий Музыка
14:10 11.04.2022
Прежде всего поддержка правительства направлена на отечественные производящие лекарства компании, заявил Мишустин.
Мишустин заявил о возможных проблемах с логистикой лекарственных препаратов
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о возможности сбоев в системе поставок лекарственных препаратов из-за внешнего давления на Россию, правительство работает над решением проблемы. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

«Из-за внешнего давления на нашу страну и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками. Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство», - заявил Мишустин.

По его словам, была разработана специальная программа поддержки системообразующих предприятий фарм- и медпромышленности, а также дистрибьюторов и аптечных сетей.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что нет необходимости запасаться лекарствами, препараты поставляются в медучреждения, проблем с их производством нет.

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