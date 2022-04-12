Лунная программа и спецоперация на Украине: о чем говорил Путин на космодроме Восточный

В День космонавтики президент России вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетили космодром Восточный.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный. Лидеры осмотрели стройплощадку командного пункта и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», а также поднялись в небо, чтобы увидеть и оценить инфраструктуру космодрома.

Когда из жерла ракеты вырываются языки пламени, а сверхтяжелая «Ангара-А5» светящейся точкой в ночи отрывается от Земли, забываешь про все законы притяжения.

Для Владимира Путина это первая региональная поездка в этом году. И символично, что День космонавтики он проводит на первом в России гражданском космодроме Восточный. Самолет президента этим утром приземлился в аэропорту в Благовещенске.

У трапа Путина встречают полпред президента Юрий Трутнев, губернатор Амурской области Василий Орлов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В поездке президента сопровождает Александр Лукашенко. Они вместе с вертолета осматривают ход строительства космодрома.

Но это лишь верхушка айсберга, поскольку 2/3 из почти 200 основных сооружений космодрома находятся под землей. Их связывают девять километров тоннелей. Всего на строительство Восточного уйдет 400 тысяч тонн бетона.

Восточный - первый гражданский космодром в России, и сейчас здесь идет строительство второго стартового стола. Он рассчитан на пуски тяжелых и сверхтяжелых ракет «Ангара-А5», способных выводить на орбиту до 38 тонн полезной нагрузки.

День космонавтики - такой же общенациональный праздник, как День Победы, рассказывает президент. Владимир Путин поздравляет с этой датой всех россиян и весь коллектив космодрома Восточный. Но главная тема - ситуация на Украине.

«Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма», - заметил президент.

Еще одна тема - введенные Западом санкции. Они не скажутся на планах России по освоению космоса. Тем более что планы действительно масштабные. Россия продолжит реализацию лунной программы. По случаю праздника Владимир Путин вручает важнейшие государственные награды.

Космонавты Александр Скворцов и объявивший о завершении карьеры Олег Скрипочка представлены к ордену «За заслуги перед Отечеством», а Сергей Прокопьев становится Героем России.