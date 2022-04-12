Минобороны России показало залп «Калибров» с малого ракетного корабля ЧФ

В сообщении от оборонного ведомства России говорится, что запущенные высокоточные ракеты наносили очередной удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало залп ракет «Калибр» с малого ракетного корабля Черноморского флота.

В сообщении от оборонного ведомства России говорится, что запущенные высокоточные ракеты наносили очередной удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.

Пуск ракет производился из акватории Черного моря по назначенным наземным целям.

Ранее в Минобороны России заявили об заявили об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами и ангара с авиатехникой.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов