Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства

Также Владимир Путин отметил, что он подробно информировал белорусского коллегу о развитии специальной военной операции в Донбассе, а также о ходе переговорного процесса по этой теме.

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Президент России Владимир Путин заявил, что он обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы формирования единого оборонного пространства.

«Конечно же обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства. Проанализировали меры по защите западных рубежей, а также ход военно-технического сотрудничества», - сказал Путин журналистам после переговоров лидеров двух стран.

По словам Путина, он и Лукашенко уточнили планы совместных учений двух стран.

Кроме этого, Владимир Путин отметил, что он подробно информировал белорусского коллегу о развитии специальной военной операции в Донбассе, а также о ходе переговорного процесса по этой теме.

Также Путин заявил о том, что Россия и Белоруссия будут противостоять попыткам изолировать Москву и Минск.