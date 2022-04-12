Путин: будем противостоять попыткам изолировать Москву и Минск

Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, в том числе в рамках промышленной кооперации, подчеркнул глава государства.

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В условиях, когда страны Запада развязали тотальную санкционную войну против Москвы и Минска, важно углублять интеграцию РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Будем и далее сообща противостоять попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики», - сказал глава государства по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, в том числе в рамках промышленной кооперации.

Переговоры Путина и Лукашенко на космодроме Восточный завершились. Ранее лидеры ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный. Они осмотрели стройплощадку командного пункта и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», а также поднялись в небо, чтобы увидеть и оценить инфраструктуру космодрома.